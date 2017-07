L’association des pompiers de St-Félix-de-Valois investit dans l’amélioration du service

L’Association des pompiers de St-Félix-de-Valois, en collaboration avec le conseil municipal, vient d’investir dans un nouveau système de répartition des appels et de gestion des répondants. Jusqu’à ce jour, les appels d’urgence étaient répartis par la centrale 911 à l’aide de téléavertisseurs alphanumériques (pagettes).



Le développement des technologies offre maintenant une nouvelle solution plus rapide. SURVI-mobile donne accès à beaucoup plus de renseignements sur l’appel d’urgence ainsi que de l’information aux officiers répondant à l’appel. Grâce à l’investissement de l’Association, il est maintenant possible de savoir, en tout temps, combien de pompiers sont disponibles sur le territoire, combien répondent à l’appel ainsi que leur temps d’arrivée sur les lieux ou à la caserne. Il est également possible, dès la réception d’un appel, d’avoir les renseignements importants sur l’urgence, connaître le chemin pour s’y rendre, avoir une photo du bâtiment ou de l’intersection et accéder aux informations sensibles des bâtiments préalablement récoltées lors de la prévention incendie. Tout cela, directement dans la main de chacun des répondants. Il s’agit d’un investissement de 2 100 $ qui vise l’amélioration du temps de réponse et la préparation à l’intervention.



L’Association des pompiers de St-Félix-de-Valois existe depuis plusieurs années. Elle a pour mission d’aider les gens de son milieu ainsi qu’améliorer les services d’urgence offerts par Saint-Félix-de-Valois. Outre les nombreuses causes épaulées dans sa communauté et auprès des grands brulés, nous pouvons mentionner sa participation dans :



L’achat des premières pinces de désincarcération;

L’aide financière pour l’achat d’une caméra à imagerie thermique;

L’achat d’une première laveuse pour la décontamination des habits de protection individuelle;

Certains aménagements dans la caserne.



Nous remercions chacun des pompiers qui la compose, autant pour son implication comme bénévole dans la municipalité que pour l’investissement qu’il fait dans le service d’urgence.