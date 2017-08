Une soirée avec les Sœurs Boulay

Les Sœurs Boulay seront de passage à Joliette le 18 août prochain à 19 h 30, le temps d’une soirée magique et gratuite à la belle étoile sur la place Bourget, dans le cadre des Vendredis acoustiques.

Derrière le succès Mappemonde, les Sœurs Boulay ont d’abord été découvertes en 2012 en remportant le concours Francouvertes du Club Soda. Quelques mois plus tard, elles lancent leur premier album Le poids des confettis, lequel remporte le Prix Félix Album de l’année – Folk (2013) et le Prix Rencontre de l’ADISQ (2014) en plus de se hisser au sommet du palmarès canadien d’Itunes, toutes langues confondues, après une performance à l’émission La Voix (2014).

Déjà fort de son succès, le duo est nommé porte-parole des Francouvertes en 2014 et enregistre son deuxième album, 4488 de l’amour, en 2015.

Première partie par Jack Asselin

Offrant un country original ténébreux, Jack Asselin assurera pour sa part la première partie du spectacle. Orignaire de Joliette, le chanteur fait partie de la relève country-americana du Québec et a lancé son premier album francophone GAZOLINE dans sa ville natale en 2016, ce dernier s’ajoutant à ses albums Ghost Tracks (2012) et The tooth, the witch, the queen of hearts and the screaming tatonka (2014)

Événement accessible

Rappelons que la certification Événement accessible vient confirmer la mise en place de commodités et de mesures facilitantes pour les personnes handicapées, à l’occasion de tous les spectacles présentés dans le cadre des Vendredis acoustiques. Sur place, il sera donc possible de retrouver :

• Toilettes adaptées pour personnes handicapées;

• Stationnements réservés aux détenteurs de vignettes personnes handicapées;

• Débarcadère pour personnes à mobilité réduite.

Ce spectacle est présenté tout à fait gratuitement par la Ville de Joliette, en collaboration avec le Centre culturel de Joliette et la Société de développement du centre-ville de Joliette, et se tiendra beau temps, mauvais temps.

Pour plus de détails concernant la certification Événement accessible, téléphonez au 450 753-8050. La programmation complète des Vendredis acoustiques 2017 est disponible au www.ville.joliette.qc.ca.