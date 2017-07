Un soutien financier pour 17 projets artistiques et littéraires dans Lanaudière

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les municipalités régionales de comté (MRC) de D’Autray, Joliette, L’Assomption, Les Moulins, Matawinie, Montcalm, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, la Table des préfets de Lanaudière ainsi que Culture Lanaudière annoncent aujourd’hui les premiers projets soutenus grâce à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de Lanaudière.

Les partenaires sont heureux d’annoncer un soutien de 290 000 $ à huit artistes et neuf organismes artistiques professionnels dans le cadre du Programme de partenariat territorial pour la région de Lanaudière.

Les créateurs qui reçoivent un soutien pour réaliser leurs projets sont : Philippe Jetté, Liliane Boucher, Marie-Joanne Boucher, Jeannine Gagné, Gabriel Girouard, Yolande Harvey, Alain Lavallée, et Laurent Lévesque.

Les projets des organismes suivants sont soutenus : Centre culturel de Joliette, Art Partage, Cirque Alfonse, Corporation Hector-Charland, Quatuor Claudel-Canimex, Théâtre Advienne Que Pourra, et Théâtre des Ventrebleus.

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets des créateurs ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme.

Le programme de partenariat territorial de Lanaudière est issu d’une entente conclue en 2017 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de D’Autray, Joliette, L’Assomption, Les Moulins, Matawinie, Montcalm, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, la Table des préfets de Lanaudière ainsi que Culture Lanaudière. Un montant totalisant 810 000 $ réparti sur 3 ans (2016-2019) a été investi par les partenaires pour permettre l’attribution d’un soutien financier aux créateurs et aux organismes artistiques lanaudois. Celui-ci permet de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Deux autres appels de projets sont à venir dans le cadre de cette entente à l’automne 2017 et en 2018.