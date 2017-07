Le WAG débarque au Musée d’art de Joliette à l’occasion du 150e du Canada

Le projet ART EXPRIMÉ du Winnipeg Art Gallery (WAG) élira domicile au MAJ du 21 au 25 juillet à l’occasion du 150e du Canada. Le public est invité à participer à cette activité gratuite afin de collaborer à ce grand projet collectif sur l’identité culturelle.



Ainsi, le MAJ recevra le conteneur de l’atelier d’art de l’artiste Evin Collis qui dirigera la transformation collective du studio mobile en un wagon porte-rails mouvementé et fantaisiste, en créant et animant le Voyageur Express itinérant. À cette fin, les visiteurs du MAJ pourront créer une diversité de personnages en papier mâché qui pourront représenter n’importe qui ou n’importe quoi dans un voyage en train au Canada. Evin compilera des animations et images de dessins, peintures, photographies et textes recueillis, en les synchronisant à des enregistrements audio des idées, récits, poèmes, chansons et anecdotes des participants.

Les personnages en papier mâché crées par les participants à l’atelier feront par la suite escale dans plusieurs autres collectivités afin d’atteindre la destination finale de Winnipeg pour la grande exposition.

Evin est un artiste multidisciplinaire et professeur d’art originaire de Winnipeg, au Manitoba. Il crée des peintures, dessins, sculptures et animations image par images qui explorent l’histoire, l’identité, la survie et la dégradation des paysages dans leurs complexités. Sa fascination pour ses sujets provient de ses expériences antérieures à titre de porteur pour un chemin de fer transcontinental canadien, et à titre de guide-interprète pour un fort de traite historique de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Il détient une maîtrise en beaux-arts de la School of the Art Institute of Chicago (2016), et un baccalauréat en beaux-arts de l’Université de l’EADO (2010).

Vendredi 21 juillet: 12 h à 17 h

Samedi 22 juillet : 10 h à 17 h

Dimanche 23 juillet : 10 h à 17 h

Lundi 24 juillet : 12 h à 17 h

Mardi 25 juillet : 12 h à 17 h

Le MAJ est le plus important musée d’art situé à l’extérieur des grands centres au Québec. La collection du Musée d’art de Joliette est aujourd’hui composée de 8 500 œuvres réparties en quatre axes : art canadien, art européen, art contemporain et archéologie. Étant un acteur important dans la conservation, la diffusion et la mise en valeur des arts visuels au Québec, le Musée propose plusieurs activités culturelles et éducatives pour tous.