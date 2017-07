6 à 8 avec L'Orchestre Pic-Bois au CRAPO

Le vendredi 21 juillet, le CRAPO présente un 6 à 8 avec l’Orchestre Pic-Bois, un groupe de trad québécois où les instruments à cordes sont à l’honneur. Au son du violon, du banjo, de la mandoline, de la guitare, de la contrebasse et encore plus, l’Orchestre Pic-bois vous propose un spectacle de chansons traditionnelles et de pièces instrumentales. Soucieux de présenter un répertoire qui sort de l’ordinaire, le groupe présente des versions de chansons inédites, des pièces instrumentales rares et des compositions originales.

Le groupe compte en son sein les Lanaudois Jean-Philippe Kiernan et Jean Desrochers ainsi que le contrebassiste Hugues-Olivier Blouin et le violoneux Nicolas Babineau. L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.