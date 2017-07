Des centres-villes animés pour vivre les avants et après-théâtres

Cet été, ne manquez pas le meilleur du théâtre en été dans Lanaudière! Offrez-vous une sortie culturelle exceptionnelle. Le Théâtre Hector-Charland, le Théâtre du Vieux-Terrebonne et le Centre culturel de Joliette vous proposent trois spectacles que vous ne voudrez pas manquer! Profitez-en pour vivre l’avant et l’après-théâtre où gastronomie, culture et art de vivre se côtoient dans ses centres-villes animés.

Les 3 ténors au Théâtre du Vieux-Terrebonne à Terrebonne

Jusqu’au 26 août, le Paris de 1936 vous attend, à quelques heures du lever de rideau du « Concert du Siècle », où un producteur audacieux constate qu’il a réuni malgré lui les ingrédients d’un cocktail des plus explosifs. Malentendu, quiproquo, adultère, confusion, crise existentielle… Avec Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville.

Boeing Boeing au Théâtre Hector-Charland à L’Assomption

Du 5 juillet au 2 septembre, retrouvez Pauline Martin, Bernard Fortin, Martine Francke, Martin Héroux, Lise Martin et Caroline Bouchard dans une comédie hilarante. Les revirements de situation s’enchaînent à la vitesse d’un 747… Accrochez-vous, il va y avoir de la turbulence!!!



Le Cirque Éloize au Centre culturel de Joliette – Salle Rolland-Brunelle

Du 11 août au 3 septembre, Saloon – Cavale au cœur du Far West débarque à Joliette. Dans Saloon du Cirque Éloize, l’énergie contagieuse de la musique folk donne le ton à une comédie acrobatique qui entraîne les spectateurs dans une course folle.



Expérimenter le théâtre en été dans Lanaudière, c’est retrouver l’animation urbaine, sans les inconvénients. Restaurants branchés, gastronomiques, boîtes de nuit, culture et spectacles. Osez le théâtre en été dans Lanaudière, vous vivrez un moment exceptionnel!