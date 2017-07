Les Trois Accords et Yelo Molo ouvriront les vacances de la construction !

Le Festival d’été de Saint-Gabriel, présenté par la Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, accueillera le réputé groupe Les Trois Accords et la formation Yelo Molo qui débarqueront ce 22 juillet à 20 h à la plage municipale pour un spectacle offert gratuitement à tous.

Formé en 1997 à Drummondville, le groupe Les Trois Accords est fondé par Simon Proulx et Olivier Benoît. Celle-ci est ensuite complétée par Alexandre Parr, Pierre-Luc Boisvert et Charles Dubreuil. Depuis 2003, le groupe concrétise six albums composés de plusieurs grands succès tels que Hawaiienne, Saskatchewan, Grand Champion, Tout nu sur la plage, Dans mon corps et J’aime ta grand-mère. Ces efforts valent à ses créateurs plusieurs prix Félix et plus de 300 000 albums vendus. Ceux-ci sont dernièrement revenus en force avec leur nouvel enregistrement Joie d’être gay, toujours solide, rassembleur et étonnant. Les fans, jeunes et vieux, entonnent d’une seule voix leurs hymnes à la fois drôles et touchants.

En première partie, place à la formation Lanaudoise Yelo Molo. Composé de Stéphane Yelle et de ses cinq complices, le groupe fait paraître leur premier album à l’automne 1999 et la pièce Gros zéro leur permet de tourner abondamment à la radio et Sabrina poursuit sur la même lancée. Leurs deux premiers efforts s’écoulent à près de 50 000 exemplaires en ventes combinées. La formation récidive avec trois autres albums et continue à fouler la scène québécoise avec un spectacle festif dans lequel le groupe reprend leurs plus grands succès en plus de reprises très appréciées du public.

Afin de maintenir une ambiance familiale et sécuritaire sur les lieux et d'assurer la pérennité de l'événement, il sera interdit d’apporter ses propres boissons alcoolisées dans le périmètre gazonné délimitant la zone du spectacle, le Festival d’été de Saint-Gabriel détenant son permis d’alcool.

De plus, des pièces d’identité pourraient être exigées au bar et l’équipe de sécurité procédera à une fouille des festivaliers avant d’entrer sur le site. Enfin, les contenants de verre ainsi que les animaux seront également interdits.

Cependant, la plage demeurera ouverte toute la journée et les gens pourront, comme à chaque année, apporter leur glacière et leurs boissons dans la section de la plage, le périmètre délimitant la zone du spectacle étant installé sur la partie gazonnée du terrain.

Pour plus d’informations sur la programmation du Festival d’été, les intéressés peuvent visiter le www.festivaldete.info.