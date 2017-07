Harvest - Hommage à Neil Young remonte sur une scène lanaudoise !

Harvest est un groupe constitué de musiciens de la Matawinie. Parmi eux, Jean-Claude Mirandette (Les Charbonniers de l’enfer) qui, avec son art de raconter les histoires, nous parle et nous chante cet artiste légendaire au style country folk, Neil Young. À ses côtés, à la guitare et aussi à la voix exceptionnelle, le comédien et auteur-compositeur-interprète Alain Lépine (Providence, Les Poupées Russes, Annie et ses hommes, Monsieur Lefebvre, La Chasse-Galerie, etc.) Accompagnés de Pierre Beauséjour et de Gilles Cantara le quatuor lanaudois est de retour sur la scène du Café culturel de la Chasse-Galerie à Lavaltrie ce jeudi 6 juillet à 20 h.

Choisies parmi les chansons les plus acoustiques, la formation Harvest revoit à sa façon 40 années de l'oeuvre de ce grand compositeur. Il en résulte un magnifique tableau musical aux couleurs riches et harmonieuses à la signature singulière de Harvest !

Selon Alain Lépine l'un des principaux interprètes de la formation, « Les spectateurs pourront notamment entendre une trentaine de chansons dont Old Man, Harvest Moon, Heart of Gold, Helpless, Like a hurricane, From Hank to Hendrix, et plusieurs autres ! » Quelques projections accompagnent également le spectacle.

Ce spectacle fait partie des Jeudis FoodtROCK. Dès 17 h, un camion de bouffe de rue est sur place pour vous servir ! Entrée 20 $. Information et réservation : (450) 586-9569 et www.chasse-galerie.ca