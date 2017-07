Monsieur l’adolescent sera à Joliette

Les 27 et 29 juillet prochains, l’humoriste Phil Roy sera de retour à Joliette pour offrir deux supplémentaires de son tout premier one-man-show, Monsieur Phil Roy. Un spectacle à voir avec un soupçon d’immaturité!

Sur scène, Phil Roy se dévoile sous toutes ses facettes. Son premier spectacle solo est, pour lui, l’occasion de présenter au public sa vision du monde avec un soupçon d’immaturité. Plusieurs se reconnaîtront en lui et s’apercevront rapidement que c’est comme s’ils assistaient au spectacle d’un ami de longue date.

Improvisateur chevronné et diplômé de l’École Nationale de l’humour, Phil s’éclate sur scène avec un plaisir et une énergie sans limites. L’humoriste séduit le public en participant à l’édition 2013 de l’émission En route vers mon premier gala Juste pour rire. Il a ensuite participé à l’émission SNL Québec, une adaptation québécoise de la mythique émission Saturday Night Live. Il a également fait partie de la série documentaire d’ARTV Les 5 prochains qui suit des étoiles montantes de l’humour. En 2015, il a assuré l’animation des enfants Roy à VRAK.TV, fait partie de l’équipe des comédiens du nouveau show (ARTV) et fait un saut à la radio en tant que collaborateur à Éric et les fantastiques sur les ondes d’ÉNERGIE. L’année 2016 a marqué une étape importante pour Phil : il a remporté l’Olivier Découverte de l’année au Gala Les Olivier et il a entrepris le rodage de son premier spectacle, intitulé MONSIEUR, tout en poursuivant sa collaboration au sein de l’équipe d’Éric et les fantastiques. Puis il a commencé l’animation de l’émission ALT (Actualité Légèrement Tordue), en plus de faire partie de l’équipe de CODE G, toutes deux diffusées à VRAK. La première de Monsieur a eu lieu en janvier 2017 et a reçu un beau succès médiatique.

