Le vendredi 7 juillet, le CRAPO présente un 6 à 8 avec El Son Sonó. Sympathique trio composé d’un frère, d’une soeur et de leur papa. Ils nous partagent leur musique en provenance du Pérou avec une touche cubaine. Voix chaudes et guitares enjouées vous rempliront de bonheur et leur musique restera gravée dans votre mémoire longtemps! L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.