Une nouvelle édition pour les Vendredis en Musique à Saint-Félix

Cette année, la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois est très heureuse de se joindre à l’équipe de la Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie pour l’organisation des Vendredis en Musique, un événement bien connu et toujours apprécié de tous. Ces concerts extérieurs gratuits, présentés sur le terrain de la magnifique église à Saint-Félix-de-Valois, auront lieu les 21 et 28 juillet 2017, à 20 h.



Pour tous les goûts

C’est Florence K qui ouvrira, le 21 juillet prochain, l’édition 2017 des Vendredis en Musique. À la suite de l'écriture de son livre Buena Vida, Florence K transpose sur scène l'expérience humaine et littéraire qui entourent son récit. C'est au piano et avec la complicité de son contrebassiste et de son batteur qu'elle ouvrira les portes de ce voyage au bout d'elle-même, racontant son histoire à travers ses chansons.



Nos Vendredis en Musique se clôtureront avec les talents de rockeuse de Stéphanie Bédard, le 28 juillet. Avec sa fougue et son talent dans ses bagages, elle débarque à Saint-Félix en promettant de nous faire bouger. À cette promesse, ajoutez des musiciens talentueux et tous les ingrédients sont réunis pour une soirée explosive et inoubliable!



Rappelons que tous nos spectacles sont gratuits. En cas de pluie, ils auront lieu à l’église de Saint-Félixde-Valois ou à la salle des Chevaliers de Colomb, située au 4680, rue Principale.



Pour une bonne cause

Les concerts des Vendredis en Musique sont également des occasions pour venir encourager des organismes de la région. Cette année, les profits réalisés par la vente de rafraîchissements seront remis à deux organismes locaux, soit : Drakkar Volleyball et Soccer St-Félix.