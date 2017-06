6 à 8 Venez chanter votre Beatles! au CRAPO

Le samedi 1er juillet, le CRAPO présente un 6 à 8 Venez chanter votre Beatles! À qui veut prendre le micro pour en chanter une, seul ou avec d’autres. Une sorte de karaoké-live, avec projection des textes sur écran. Accompagné par Michel Hinton au piano, et quelques musiciens invités.

Invitation à chanter et à rendre hommage au 50e anniversaire du mythique album Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band, qui a marqué toute une époque, en symbiose avec elle, et créé tant de chansons appelées à devenir des « classiques » de la pop. Ne boudez pas votre plaisir! « The singer’s going to sing a song, and he wants you all to sing along! »

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.