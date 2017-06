Sinfonia estivale et virage symphonique

Comme La Sinfonia de Lanaudière nous a habitués au cours des dernières années, sa programmation estivale sera chargée. Huit concerts sont prévus pour cet été 2017 dans sept villes de quatre régions du Québec.



D’abord lors des Concerts populaires de Montréal au Centre Pierre-Charbonneau avec Les trois sopranos Caroline Bleau, Chantal Dionne et Raphaëlle Paquette le 13 juillet. L’orchestre fait ensuite son retour au Festival de Lanaudière le 15 juillet en accompagnant les deux gagnants des premières saisons de l’émission Virtuose pilotée par Gregory Charles, le nouvel homme fort du festival.



L’orchestre présente également le Gala d’opéra sous les étoiles en ouverture du Festival d’Opéra de Québec le 24 juillet tout juste avant de présenter le Gala Plamondon au Parc de l’Île Lebel de Repentigny le 26 juillet à l’invitation de l’ARAMUSIQUE.



Cet été musical se poursuit au mois d’août avec la présentation des deux grands galas Symphonique Pop à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay. Le 13 août en musique country avec Paul Daraîche, Patrick Norman et Marc Hervieux, puis le 20 août tout en rock avec Sylvain Cossette, Rick Hughes et Bruno Pelletier.



L’orchestre fait aussi partie de la programmation des jeudis Musik’eau à Notre-Dame-des-Prairies en accompagnement de Fanny Bloom, Marie-Denise Pelletier et Kim Richardson dans un hommage aux années 80 le 10 août. Sinon comme finale festive, un grand concert avec le Chœur Sorel-Tracy, Marc Hervieux, Kim Richardson et Bruno Pelletier pour les célébrations du 375e de Sorel-Tracy le 9 septembre.



Saison 2017-2018, une année symphonique



Après cet été chargé, l’orchestre enchaine rapidement avec sa 23e saison. Les billets et abonnements pour les concerts de la Sinfonia de Lanaudière sont d’ailleurs déjà en vente pour les événements de L’Assomption, Terrebonne, Joliette et Saint-Jérôme.



«Cette année, on a pris un beau risque de vous proposer une année symphonique, souligne Stéphane Laforest, chef d’orchestre, directeur général et artistique de la Sinfonia. Vous n’aurez jamais vu et entendu autant de musiciens sur scène au cours d’une saison !» En effet, le virage est marqué et presque tous les concerts proposent des formations de grands orchestres.



«Ça nous permet de présenter de grandes œuvres comme le concerto pour violon et violoncelle de Brahms, des symphonies de Beethoven, Mendelssohn et Schubert et bien sûr La veuve joyeuse avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal», ajoute le maestro.



Grandes œuvres, grandes formations et aussi, grands musiciens ! Retour des prodiges Kerson Leong et Stéphane Tétreault ; poursuite de l’introspection de la vie et de l’œuvre d’un grand compositeur avec Albert Millaire et sa verve habituelle ; retour des talentueux chanteurs de la relève ; visite rare de grands percussionnistes et découverte du marimba ; présence de grands noms de la musique populaire : Bruno Pelletier, Marc Hervieux, Rick Hughes et Antoine Gratton.









Vivez en grand cette saison symphonique en vous abonnant aux divers théâtres de la région !



Théâtre Hector-Charland Vente grand public à partir du 11 mai 450 589-9198 poste 5



Théâtre du Vieux-Terrebonne En vente à partir du 12 mai 450 492-4777 http://theatreduvieuxterrebonne.com/fr/programmation/beaux-concerts



Centre culturel de Joliette En vente dès maintenant 450 759-6202 http://www.spectaclesjoliette.com/series/chanson



Théâtre Gilles-Vigneault En vente à partir du 27 mai 450 432-0660 http://theatregillesvigneault.com/calendrier/la-sinfonia-de-lanaudiere/





SAISON 2017-2018



SÉRIE CLASSIQUE



Marimba! Karimba! Mario Boivin, Emmanuel Séjourné, marimba / vibraphone



24 septembre 2017 – 14h Théâtre Hector-Charland, L’Assomption



Les deux grands percussionnistes, Mario Boivin et Emmanuel Séjourné, sont de passage dans Lanaudière dans un programme qui met en scène la virtuosité et la sonorité suave et mélodieuse du marimba et du vibraphone. Pour l’occasion, deux pièces rythmées et énergiques de M. Séjourné également compositeur. En contrepartie, la cinquième symphonie de Schubert, la «symphonie sans tambour ni trompette» en référence à l’instrumentation.



Virtuose en double Kerson Leong, violon / Stéphane Tétreault, violoncelle



22 octobre 2017 - 14h Théâtre Hector-Charland, L’Assomption



Après les deux passages mémorables de Kerson Leong et Stéphane Tétreault dans la programmation de l’orchestre, il était impensable de ne pas les inviter de nouveau. Voici les deux jeunes prodiges dans un programme symphonique grandiose avec le magnifique concerto pour violon, violoncelle et orchestre de Brahms. Les musiciens de l’orchestre s’exécuteront ensuite aux indications de la baguette de maestro Laforest dans la deuxième symphonie de Beethoven.



Mendelssohn et Albert Millaire Albert Millaire, narration / Élaine Marcil, violon, Quatuor Claudel-Canimex



11 mars 2018 – 14h Théâtre Hector-Charland, L’Assomption





Le classique concert commenté avec le grand homme de théâtre Albert Millaire qui par sa plume aiguisé et sa verve légendaire s’immisce dans la vie et l’œuvre des plus grands compositeurs, faisant ressortir la trame historique de leurs œuvres et de leur intimité. Cette fois, c’est le compositeur allemand Félix Mendelssohn qui se livre à travers les performances inspirées d’Élaine Marcil dans le concerto pour violon, des musiciennes du Quatuor Claudel-Canimex dans le premier quatuor à cordes et de l’orchestre dans la première symphonie et l’ouverture Les Hébrides.



La veuve joyeuse Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal



15 avril 2018 – 14h Théâtre Hector-Charland, L’Assomption



Opérette en trois actes de l’autrichien Franz Lehár en version concert avec les vedettes lyriques de demain de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. L’une des opérettes les plus jouées dont les airs sont les plus connus mettant en scène les péripéties de la cour de Marsovie autour du destin amoureux de la belle veuve d’un riche banquier. L’action s’inspire du Monténégro et de son élite qu’il était fréquent de tournée en dérision en raison de la faillite du petit état à l’époque.



SÉRIE SINFONIA POP



Beatles Symphonique Marc Hervieux, Rick Hughes, Antoine Gratton



19 octobre 2017 – 20h Centre culturel de Joliette



19 novembre 2017 – 14h Théâtre Hector-Charland, L’Assomption



Après le succès du Gala Beatles, événement musical de l’été 2016 à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, la Beatlesmania poursuit son œuvre avec la Sinfonia de Lanaudière. Marc Hervieux, Rick Hugues et Antoine Gratton se réunissent à nouveau aux bons soins de Stéphane Laforest pour un énergique tour des plus grands hits du catalogue des enfants terribles de Liverpool.



Noël symphonique Bruno Pelletier



17 décembre 2017 – 14h Église de L’Assomption



21 décembre 2018 – 20h Centre culturel de Joliette



Grande tradition du temps des Fêtes et moment idéal de réjouissance et d’évasion nostalgique, le concert de Noël de l’orchestre propose une rencontre inspirante avec Bruno Pelletier. Quelques-uns des plus beaux classiques de Noël, mais aussi quelques bijoux du répertoire de cette grande voix du Québec célébrant ce moment de paix et de réjouissances.



La grande chanson d’amour Marc Hervieux, ténor



11 février 2018 – 14h Théâtre Hector-Charland, L’Assomption



18 février 2018 – 20h Centre culturel de Joliette



25 février 2018 – 15h Théâtre du Vieux-Terrebonne



6 mai 2018 – 15h Théâtre Gilles-Vigneault, Saint-Jérôme









La Sinfonia de Lanaudière poursuit sa grande histoire d’amour avec le ténor Marc Hervieux. Cadeau idéal pour la StValentin, ce concert annonce de grandes émotions. Venez-vous faire chanter la pomme par le chouchou du public. Quand on a que l’amour à s’offrir en partage, on se console d’avoir Brel, Bécaud, Ferland, Lapointe, Sardou et Cabrel, mais surtout un ténor aussi généreux pour se réchauffer le cœur.



Thèmes de films symphoniques II Élaine Marcil, violon



28 janvier 2018 – 14h Théâtre Hector-Charland, L’Assomption



8 avril 2018 – 15h Théâtre du Vieux-Terrebonne



Après le succès de la première édition l’an dernier, l’orchestre revient en force dans l’univers du cinéma en version symphonique. Après James Bond, Jurassic Park et Mission Impossible, venez redécouvrir le magnifique répertoire de John Williams, Ennio Morricone, Hans Zimmer dans les classiques du 7e art.