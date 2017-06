Cet été, Joliette explose et s’expose de tout son art!

Au grand bonheur des Joliettains et des Lanaudois, petits et grands, la programmation événementielle de la Ville de Joliette et de la Société de développement du centre-ville permet de confirmer un été chaud et occupé!

Au chapitre des traditionnels Vendredis acoustiques, Kevin Parent (14 juillet), les Sœurs Boulay (18 août) et Fred Fortin (8 septembre) présenteront des concerts gratuits en plein cœur du centre-ville de Joliette. En collaboration avec la Société de développement du centre-ville et le Centre culturel de Joliette, les concerts seront présentés beau temps, mauvais temps à 19 h 30.

Pour le bonheur des tout-petits, les spectacles familiaux gratuits seront de retour au parc Antonio-Barrette. Tous les mercredis à 19 h 30, du 5 juillet au 9 août, les Spectacles au parc seront l’occasion d’assister à des présentations théâtrale, clownesque, musicale et humoristique.

Un air de musique au centre-ville

En nouveauté, les musiciens en herbe pourront se laisser tenter par le piano public pour un concert spontané devant un public improvisé! Présenté dans le cadre des projets culturels novateurs de la Ville de Joliette, le piano public représente une initiative de l’école de musique Fernand-Lindsay en collaboration avec le Cégep régional de Lanaudière à Joliette.

Mais attention, le programme estival de la Ville de Joliette et de la Société de développement du centre-ville de Joliette, c’est encore plus que ça! Marché public, Fête O’Parc, Musimidis, Veillées de danse trad, Cinéma en plein air, animation et conférences aux jardins communautaire et collectif et plus encore; placez les événements à vos agendas pour ne rien manquer!

Ajoutez à cela la programmation anniversaire du Festival de Lanaudière, le cirque Éloize présenté au Centre cultuel de Joliette et les expositions inédites du Musée d’art de Joliette et vous comprendrez l’affluence attendue chez nous pour la belle saison! Programmation complète au www.ville.joliette.qc.ca et au www.centrevilledejoliette.qc.ca.

À noter que pour assurer un accueil des plus chaleureux à Joliette, un nouveau kiosque de renseignements et d’informations touristiques sera ouvert au public, sur la place Bourget Nord, à compter du 23 juin prochain.