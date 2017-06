Tournoi de pêche, Big Bazar du curé et Accueil aux touristes au Festival d’été de Saint-Gabriel!

En collaboration avec la Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, le Festival d’été de Saint-Gabriel met le pied à l’étrier avec des activités qui plairont à tous.

Tout d’abord, place au tournoi de pêche de l’Association des pêcheurs du lac Maskinongé. Ce 17 juin dès 5 h 30, il sera possible de procéder aux inscriptions au débarcadère face à la marina. Il s’agit d’un tournoi amical axé sur la participation et le plaisir de pêcher sur le Lac Maskinongé. Les participants marqueront des points en capturant des espèces sportives telles que l’achigan, le doré et le maskinongé. Le retour au quai municipal se fera à 15 h, suivi de la remise des prix à la terrasse de la plage à la Ville Saint-Gabriel à 16 h 30. Le coût de l’admission est de 10 $ pour les membres et de 20 $ pour les non-membres. Les billets sont présentement en vente au www.aplmaskinonge.com.

Ensuite, les 17 et 18 juin prochains, beau temps, mauvais temps, le Big Bazar du curé se tiendra à l’intérieur de l’église de Saint-Gabriel au profit de la communauté. Les intéressés sont invités à apporter leurs articles, inutilisés et en bon état, du lundi au mercredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.

Cependant, les personnes désireuses d’effectuer leurs propres ventes pourront louer une table au coût de 20 $ pour une journée ou de 30 $ pour les deux jours. De plus, puisque le bazar se tiendra à l’intérieur, il sera possible d’installer votre kiosque le vendredi 16 juin en après-midi sans le démonter durant les deux jours d’activité. Pour réserver une table ou pour toute information : 450.835.4788.



Enfin, le dimanche 18 juin, c’est le retour de l’Accueil aux touristes sur le terrain de l’église. Pour marquer le coup, des fèves au lard et des bonnes toasts sur le grill au charbon accueilleront dès 10 h 30 les citoyens et les touristes. Une belle occasion de fraterniser !

Pour connaître tous les détails et les informations concernant le Festival d’été de Saint-Gabriel, les intéressés peuvent visiter le www.festivaldete.info ou la page Facebook de l’événement