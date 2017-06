Un été en fête à Notre-Dame-des-Prairies

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous réserve un été festif et bien rempli. Avec sa programmation qui charmera tant les enfants que les adultes, c’est en famille que vous aurez l’occasion de vous amuser en territoire prairiquois!

Des activités pour les citoyens et citoyennes de tous âges

Les membres du conseil municipal vous invitent à profiter du beau temps et des activités qui sont spécialement organisées pour la population. « Chaque été, nous tentons d’offrir des activités nouvelles et attrayantes qui feront le bonheur des citoyens et citoyennes de tous âges. Pour les membres du conseil municipal et moi-même, il est essentiel de maintenir des activités gratuites et de proximité afin de rapprocher les gens dans la communauté », mentionne le maire de Notre-Dame-des-Prairies, monsieur Alain Larue.

Une Fête nationale pour la famille

C’est À la mesure des familles qu’est organisée chaque année la Fête nationale à Notre-Dame-des-Prairies. Présenté par la Caisse Desjardins de Joliette, cet événement est l’occasion de célébrer ensemble et de faire rayonner les talents locaux tout en entonnant les plus grands succès québécois. C’est un rendez-vous au parc de l’École des Prairies dès 17 h 30 où vous attendent jeux gonflables, animation, maquillage pour les enfants, zone d’animation pour les 0-6 ans, activités de défis en famille et feux d’artifice.

Sur scène, deux spectacles à ne pas manquer :

18 h 30 : Ari cui cui mijote un voyage

20 h : La Boîte à Musique

Avec : Gabriel Jetté, Céline Bélair, Éric Péloquin, Joël Racine, François Dauphin, Joémi Saint-Hilaire et

Marc-Antoine Dauphin.

Avec la participation spéciale de : Fred Bourgeois, Nicolas Froment et Mathieu Lacas.

De retour pour une deuxième édition : Les rendez-vous famille au boisé

Suite au succès de la première édition en 2016, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est heureuse d’offrir de nouveau, une série de spectacles destinée aux familles. Venez pique-niquer dès 17 h 30. Animation et jeux sont organisés avant les représentations. C’est gratuit et notez qu’en cas de pluie les spectacles auront lieu à l’intérieur du Carrefour culturel.

Ce projet bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel de la Ville avec le ministère de la Culture et des Communications.

Trois spectacles de marionnettes à ne pas manquer:

6 juillet, 19 h : Hansel et Gretel (3ans et +)

13 juillet, 19 h : Les Piafs (5 ans et +)

20 juillet, 19 h : Shavirez, le tsigane des mers (6-12 ans)

Les Jeudis Musik’eau en fête!

Cette année marque deux anniversaires bien distincts : soit les 60 ans de la Ville ainsi que les 10 ans des Jeudis Musik’eau. C’est à l’aide d’une programmation festive et familiale que le tout sera fêté au parc des Champs-Élysées !

Ce rendez-vous estival a grandi et évolué depuis ses débuts. Rappelons que c’est de façon bien modeste sur une petite scène aménagée devant la rivière L’Assomption que tout a commencé. De nombreux artistes ont été à l’affiche dont Belzébuth, La famille Cantin, du Rock au féminin, Daniel Boucher, Ingrid St-Pierre, Émile Proulx-Cloutier, Patrice Michaud et Bernard Adamus. C’est réellement en 2011 que la formule des Jeudis Musik’eau telle que nous la connaissons aujourd’hui a été mise en place avec les concerts d’ouverture de la Sinfonia de Lanaudière. Ces représentations uniques qui mettent en vedette notre orchestre régional avec un artiste populaire ont fait la renommée de l’événement!

Comme toujours, une belle sélection musicale qui comblera tant les jeunes que les moins jeunes vous attend cet été. Profitez de l’occasion pour pique-niquer en famille dans le cadre enchanteur de ce parc situé aux abords de la rivière L’Assomption. Soyez de la partie les jeudis 10, 17 et 24 août, pour cet événement phare qui se déroule au parc des Champs-Élysées.

10 août, 19 h : Concert de la Sinfonia de Lanaudière : Hommage aux années 80. Avec Marie-Denise Pelletier, Fanny Bloom et Kim Richardson



17 août, 19 h : Manon Bédard

24 août, 19 h : Bleu Jeans Bleu

Les Jeudis Musik’eau sont rendus possible grâce au soutien financier des Supermarchés IGA Crevier, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Joliette. Merci à nos partenaires!

Toutes les activités sont offertes gratuitement. Pour plus d’information concernant la programmation estivale, visitez le www.notredamedesprairies.com, suivez la Ville de Notre-Dame-des-Prairies sur Facebook et téléchargez notre application mobile.