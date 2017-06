Artistes recherchés

« Le mouvement » Si vous trouvez ce thème inspirant, la municipalité de Sainte-Béatrix, en partenariat avec le parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles vous invite à être l’un des 20 artistes à exposer lors de la 4e édition de l’exposition éphémère en plein air Août dans le parc.



En échange d’un cachet symbolique, vous serez invité à présenter une œuvre en plein air rappelant le mouvement du 15 juillet au 1er septembre 2017.

Par cette exposition non-orthodoxe, les organisateurs cherchent à mettre de l’avant un espace de démocratisation de l’art dans laquelle la population ne fréquentant pas les milieux institutionnels, pourront déambuler et découvrir l’art sans le décorum habituel.

Il s’agit donc pour vous, chers artistes d’une chance de participer à une exposition hors norme afin de faire connaître votre art aux nombreux visiteurs du Parc des Chutes.

Il est possible de vous inscrire et de soumettre vos idées en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur le site de la municipalité de Sainte-Béatrix sous l’onglet Culture et Tourisme.