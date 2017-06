La musique en vedette dans un nouveau projet multimédia

Voir la galerie de photos

C’est avec grand enthousiasme que la Ville de Joliette dévoile un tout nouveau parcours virtuel mettant en valeur toute la richesse de son patrimoine musical.

Au moyen d’une application mobile disponible gratuitement au joliettemusique.com, l’expérience numérique inédite et avant-gardiste met en valeur les faits marquants de l’histoire musicale joliettaine; des Clercs St-Viateur aux mémorables spectacles présentés sur la place Bourget.

La Ville invite donc citoyens et touristes à sillonner son centre-ville afin de découvrir du contenu interactif et dynamique adapté au lieu où se trouve l’utilisateur. La géolocalisation intégrée à l’expérience ainsi que des pastilles colorées apposées au sol serviront de repères au fil de leur parcours.

Au terme de l’expérience, un quiz thématique permettra à l’utilisateur de mettre ses apprentissages à l’épreuve, de voir son nom affiché sur le «Mur des mélomanes» et d’inviter ses amis à vivre l’expérience grâce au partage sur les réseaux sociaux.

Concours

Parmi ceux qui auront affiché leur nom au «Mur des mélomanes» d’ici le 20 juillet seront remis des billets pour le festival Mémoire et Racines, le cirque Éloize présenté au Centre culturel de Joliette, le concert de Noël du Chœur du Musée d’art de Joliette ainsi que le concert de Noël du Grand Orchestre de Joliette.

Le nouveau parcours virtuel de la Ville de Joliette est rendu possible grâce à la collaboration de Blanko Créativité numérique, et présenté dans le cadre de l’entente de développement culturel et le ministère de la Culture et des Communications.