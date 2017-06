6 à 8 avec Isabelle Charlot et Bayati au CRAPO

Le vendredi 16 juin, le CRAPO présente un 6 à 8 avec la très originale auteure-compositrice-interprète Isabelle Charlot. Elle présente son spectacle Exil, un hymne à l’acoustique des voix sur des rythmes plutôt planants, tantôt bien « groovés ». Accompagnée de six musiciens et musiciennes, elle offre un mélange inusité de chanson, de jazz-swing et de post-rock.

En spectacle, voix fortes sur bribes de vent, Isabelle et son ensemble aiment passionnément faire rêver dans l’intimité des mots et des mélodies habitées. Une première partie sera assurée par le duo Bayati. À travers leurs harmonies vocales, elles voyagent d’un continent à l’autre en explorant de multiples cultures. Au fil de leurs aventures, elles ont découvert une passion commune pour les musiques traditionnelles. Au rythme de l’accordéon, de la guitare et du charango, les deux cousines créent une atmosphère envoûtante et chaleureuse.

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450.886.1515.

Site internet crapo.qc.ca.