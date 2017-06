Pour la troisième année consécutive, le Quatuor Claudel‐Canimex célèbre la fête des Mères en grand! Sous la présidence d’honneur énergique de madame Colette Ducharme Martin, Ah! Vous dirai‐je, maman a réuni plus de 135 convives pour ce brunch‐bénéfice à La Distinction de Joliette.

Au son des magnifiques instruments du luthier français Jean‐Baptiste Vuillaume (1798‐1875) généreusement prêtés par M. Roger Dubois de Canimex, les participants ont rendu hommage à leur mère tout en soutenant les activités du Quatuor Claudel‐Canimex dédiées au travail artistique des femmes. Menu gastronomique aux saveurs locales, encan silencieux et festivités étaient au rendez‐vous. Grâce à la diligence de notre présidente d’honneur, aux nombreux participants et partenaires et leur générosité, le quatuor a amassé 6340,35$ afin de consolider sa présence artistique lanaudoise. Grâce au programme Placement culture, ces dons pourront être majorés jusqu’à 300 %, rendant chaque dollar très important.

Les musiciennes tiennent à remercier les partenaires indispensables dans le succès de cet événement : Groupe Canimex, Le Festival de Lanaudière, La Distinction, Les Productions Stéphane Laforest Inc., Hôpital Vétérinaire des Prairies, La Sinfonia de Lanaudière, Pharmacie Isabelle Parent, Érablière Gilles Parent et filles, Paul Surdulescu, artiste‐peintre et pianiste, Élaine Marcil, violoniste, Chantal Marcil, violoncelliste et Les Dames de cœur de Lanaudière.