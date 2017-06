La 24e saison se termine avec des accords baroques!

La 24e saison de la Société musicale Fernand-Lindsay - Opus 130 s’est terminée par un concert, présenté par la Ville de Notre-Dame-desPrairies, au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies, le dimanche 28 mai dernier. L’ensemble Clavecin en concert, et les solistes, Grégoire Jeay et Vincent Lauzer, à la flûte, Chantal Rémillard et Tanya Laperrière, au violon, et Luc Beauséjour, au clavecin et à la direction, ont enchanté nos oreilles avec un Concerto de Jean-Marie Leclair et des 4e et 5e Concertos brandebourgeois de Bach.



La 25e saison nous permettra d’entendre le quintette à vents Pentaèdre (15 octobre 2017) dont notre porte-parole de la saison, Louis-Philippe Marsolais, cor solo de l’Orchestre Métropolitain, fait partie. Suivront Angèle Dubeau & La Pietà, pour leur dernière tournée (18 novembre 2017), le trio Hochelaga avec une soirée chez Brahms (4 février 2018), le quatuor a capella Quartom à l’Abbaye Val-Notre-Dame (3 et 4 mars 2018), et l’accordéoniste virtuose Alexander Sevastian (27 mai 2018). De beaux moments à découvrir!



Chaque année, la Société Musicale Fernand-Lindsay - Opus 130 offre, en partenariat avec le Centre culturel de Joliette, la Série classique Fernand-Lindsay, cinq concerts à des prix concurrentiels avec de grands noms de la musique classique, assurant également une place de prestige aux talents lanaudois ainsi qu’à ceux de la relève émergente. www.opus130.com



Sur la photo

De gauche à droite: M. Jean-Guy Forget, conseiller municipal (Notre-Dame-des-Prairies), Gino Latendresse, directeur général adjoint (Centre Culturel de Joliette), Maurice Rhéaume, trésorier (SMFL-Opus 130), Nathalie Coulombe, présidente (SMFL-Opus130), Sari Tsuji (violoniste), Grégoire Jeay, musicien (flûtiste), Margaret Little (altiste), Vincent Lauzer (flûtiste), Luc Beauséjour (claveciniste - direction), Lucie Ringuette (violoniste), Jacques-André Houle (violoniste), Chantal Rémillard (violoniste), Dominic Girard (contrebassiste), Amanda Keesmaat (violoncelliste), et Tanya Laperrière (violoniste).