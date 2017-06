Pédestr'Art prend un nouveau virage

Le circuit Pédestr’Art a tenu une conférence de presse, jeudi le 25 mai dernier, au Pavillon du village de Sainte-Béatrix pour divulguer la programmation de la 22e édition du circuit Pédestr’Art 2017, qui se tiendra les 1er et 2 juilllet 2017.



Le circuit Pédestr’Art se veut une exposition en plein air qui permet aux visiteurs de découvrir près de 80 artisans dans 15 disciplines différentes. Une zone commerce avec une vingtaine d’exposants, une zone enfants avec maquillages, jeux gonflables, clowns et animation. Les voitures antiques sont de retour ainsi qu’une exposition de camions lourds. La traditionnelle et courue exposition de Lego est toujours au programme, « un must », selon Danny Bibeau, responsable des loisirs et de la culture à Sainte-Béatrix. Le dimanche, place à une exposition d'avions et d'hélicoptères au gaz et électriques et à des démonstrations de vol.



Au niveau des spectacles, le public aura l'occasion d'entendre Jojo Bang le samedi et Danny Wilson le dimanche, en plein air. Un souper-spectacle « Hommage à Johnny Cash », le samedi soir 1er juillet à 18 h, au Pavillon du village.



Du nouveau à l'église

À l'église, les visiteurs pourront à nouveau rencontrer des peintres, mais cette année, il y aura aussi des photographes, de la musique et une démonstration de poésie le samedi 1er juillet en compagnie de Marco Geoffroy et de Jean-Paul Daoust. Une messe country aura lieu le dimanche 2 juillet à 9 h.



Nous aurons la chance d’accueillir Tommy-Lee Chaput-Voyer avec son musée d'histoire naturelle. Soulignons finalement la présence de l'artiste Armand Vaillancourt, le dimanche 2 juillet, qui viendra faire un exposé sur l'art. « Un personnage plus grand que nature », a commenté Roger Lasalle, conseiller municipal. « On essaie tout le temps d'émerveiller les gens », a conclu Jean Grégoire.



L’exposition Pédestr’Art 2017 est possible grâce aux nombreux commanditaires dont la caisse Desjardins de Kildare, Espace Événementiel, Excavation Dominic Beaulieu, l’hôtel le Central et la Municipalité de Sainte-Béatrix.