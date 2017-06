LA ROQUETTE en spectacle au CRAPO

Le samedi 10 juin à 20h, le sextuor féminin a capella La Roquette est en spectacle au CRAPO. La Roquette, groupe de polyphonies né dans un quartier d’Arles au sud de la France, ré-enchante avec une verve toute féminine, l’ici et le maintenant des cultures populaires occitanes.

Les textes de leur répertoire, issus de la poésie de langue d’oc, traversent les époques et les géographies, des Alpilles au Limousin en passant par le Luberon ou l’Ardèche. Les compositions de Jody Staelen, Rodin Kauffman, Manu Théron ou Henri Maquet donnent aux timbres et aux harmoniques de La Roquette toute leur suavité et leur poigne.

Un spectacle à ne pas manquer!

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.