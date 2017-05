Joliette et Loco Locass, prêts à célébrer le Québec!

Québec, l’emblème de notre fierté, une thématique nationale bien ressentie à Joliette alors que la Ville se fait une joie d’annoncer que Loco Locass se joindra à elle pour les célébrations de la Fête nationale du Québec présentée par la Caisse Desjardins de Joliette le 23 juin à 20 h au parc Louis-Querbes.

Piliers de la scène hip-hop, poètes engagés et reconnus pour leurs valeurs indépendantistes, Biz, Batlam et Chafiik de Loco Locass occupent une place importante sur la scène musicale et culturelle québécoise depuis plus de 15 ans.

Nommés Patriotes de l’année 2007 par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal pour leur défense des intérêts du Québec et lauréats de nombreux autres prix prestigieux, les trois membres de la formation multiplient les succès: Libérez-nous des libéraux, Hymne à Québec, M’accrocher? et Le but – aujourd’hui proclamé l’hymne des Canadiens de Montréal.

La première partie du spectacle sera pour sa part assurée par le duo Grenier-Miron, formé du multi-instrumentiste Marc Grenier et du chanteur et accordéoniste Normand Miron.

«La Fête nationale à Joliette est un événement d’envergure et rassembleur convoité par les Lanaudois», de mentionner Jean Denommé, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette. Il signale aussi que cet événement fait partie des 700 projets appuyés par la Caisse au cours des cinq dernières années.

Ouverture du site à 18 h

Le site ouvrira à 18 h pour la tenue de l’animation familiale. Le spectacle débutera à 20 h et les populaires feux d’artifice sont prévus pour 22 h. Précisons que le parc Louis-Querbes sera accessible par la rue Saint-Viateur et par le stationnement du Cégep de Joliette, où il sera notamment possible de se stationner à compter de 19 h.

Et pour faciliter les déplacements, la Corporation de transport Joliette métropolitain (CTJM) prolongera ses circuits. L’horaire complet des navettes est disponible au www.ctjm.ca.

Événement accessible

La certification Événement accessible accordée à la Fête nationale du Québec à Joliette vient confirmer la mise en place de commodités et de mesures facilitantes pour les personnes handicapées sur le site : toilettes adaptées, stationnements réservés aux détenteurs de vignettes pour personnes handicapées et interprétation des discours protocolaires en langue des signes (LSQ), diffusé sur écran géant.

Mentionnons que les personnes handicapées sont invitées à accéder au site dès 17 h 45, par le stationnement du Cégep de Joliette où se situe un débarcadère pour personne à mobilité réduite. Pour plus de détails, communiquez avec le service des Loisirs et de la culture par téléphone au 450 753-8050.

Merci aux partenaires!

Pour toute question en lien avec les festivités, consultez la Foire aux questions (FAQ) préparée pour l’occasion au www.ville.joliette.qc.ca.