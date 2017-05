Une rencontre au Far West avec les artistes du Cirque Éloize!

Le Cirque Éloize est de retour en sol québécois avec sa plus récente création inspirée du riche héritage du Far West, Saloon. Et pour souligner son passage à Joliette cet été, la population est invitée à venir rencontrer les artistes le 6 juin à 19 h au Musée d’art de Joliette.

Présentée avec enthousiasme par le Centre culturel de Joliette et la Ville de Joliette, dans le cadre de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, cette rencontre gratuite se veut une chance inouïe de s’immiscer dans l’univers du Cirque Éloize, grâce à la présentation de différentes disciplines des arts du cirque et la découverte des pièces musicales de Saloon.

Sur place, il sera également possible de rencontrer et d’échanger avec certains artistes issus de cette production, dont Sophie Beaudet (musicienne et chanteuse), Éloi Painchaud (directeur musical, compositeur et arrangeur), Ben Nesrallah (musicien et chanteur) et Jérémy Saint-Jean Picard (acrobate).

À gagner lors cette soirée: une paire de billets pour une représentation de Saloon à la Salle Rolland-Brunelle! Pour de plus amples informations, communiquez avec le service des Loisirs et de la culture au 450 753-8050.

Cavale au cœur du Far West

Après avoir été acclamée par plus de 90 000 spectateurs partout à travers le monde, c’est à Joliette que s’entamera la tournée québécoise de Saloon, onzième création originale du Cirque Éloize.

Dans une mise en scène d’Emmanuel Guillaume, sous la direction artistique de Jeannot Painchaud et la direction musicale d’Éloi Painchaud, cette production présentée à la Salle Rolland-Brunelle du 11 août au 3 septembre met en lumière onze acrobates et musiciens qui éblouiront petits et grands à coup sûr.

Pour assister à une représentation de Saloon à la Salle Rolland-Brunelle, les intéressés peuvent se procurer des billets au www.spectaclesjoliette.com.