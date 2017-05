6 à 8 avec Radio Tango au CRAPO

Le vendredi 9 juin, le CRAPO présente un 6 à 8 avec le groupe Radio Tango. Fondé en 2010 par la pianiste Joanne Lessard et l’accordéoniste et tanguera Mélanie Bergeron, Radiotango est un ensemble traditionnel de tango. Évoluant dans le respect des arrangements des grands compositeurs de l’âge d’or du tango (1935 à 1955), les musiciens prennent soin de retranscrire à la lettre les arrangements de l’époque.

Radiotango a le privilège d’avoir dans ses rangs le chanteur Damian Nisenson qui enrichi considérablement la formation en lui donnant une voix riche et vibrante, une voix venu directement de Buenos Aires. Invité à de nombreux festivals et événements, les danseurs, simples amateurs aux plus puristes, apprécient tout particulièrement la formation de Radiotango pour la rigueur et du respect des bases de cette musique traditionnelle.

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.