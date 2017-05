DAVID GREELY en spectacle au CRAPO

Le samedi 27 mai à 20h, le grand musicien louisianais David Greely est en spectacle au CRAPO. Figure de proue du violon cajun, il maîtrise non seulement cette culture musicale mais, en tant que folkloriste, il connait bien la tradition des ballades et complaintes chantées autrefois en Louisiane. Il a co-fondé le groupe Steve Riley & the Mamou Playboys, une formation de la Louisiane qui a reçu 4 nominations aux prestigieux Prix Grammys entre les années 1995 à 2005.

Il offrira également un atelier en après-midi pour les violoneux de niveaux intermédiaires et avancés. Ayant étudié le violon cajun auprès du légendaire Dewey Balfa, David Greely a, par la suite, assimilé les répertoires d’autres maîtres tels que Dennis McGee, Varise Connor , Wade Frugé, etc. D’une durée de deux heures et demie, cet atelier sera donc une bonne occasion de se familiariser avec cette musique auprès d’un grand maître. Le coût de l'atelier est de 30$ et les participants doivent s'inscrire à l'avance.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.