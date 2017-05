La relève musicale lanaudoise à l’honneur lors du 56e gala !

Le gala clôturant la 56e édition du Festival et Concours de musique classique de Lanaudière, présentée par les Entreprises Battisti et organisée par le Centre culturel de Joliette, s’est déroulé le 7 mai dernier à la Salle Rolland-Brunelle.



C’était l’occasion de souligner et de récompenser les efforts, la discipline et la persévérance de plus de 750 jeunes lanaudois âgés de 5 à 22 ans. Vingt-six (26) bourses totalisant 9 700 $ ont été remises aux candidats du volet Concours ayant obtenu les plus hautes notes.



Dans la catégorie 14 ans et plus, Juliette Leclerc, violoncelliste de 17 ans de Saint-CharlesBorromée, a reçu la 1re grande bourse de 1 500 $ des mains de Samuel Battisti, président des Entreprises Battisti. Un récital de 50 minutes à la Chapelle historique du Bon-Pasteur, haut lieu de la musique classique à Montréal, est également prévu au cours d’une de leurs prochaines saisons. Ayant aussi remporté la classe concerto-régional, elle partagera la scène avec l’OSJJ lors d’un de leurs concerts de la saison 2017-2018.



Guillaume Pinard, pianiste de 22 ans de Repentigny, a remporté la 2e grande bourse de 1 000 $ offerte par la Caisse Desjardins de Joliette. Elle lui fût remise par France Lacroix, conseillère en relations publiques à la Caisse Desjardins de Joliette. Et c’est à Béatrice Dénommée, violoniste de 17 ans de Saint-Paul de Joliette, que les deux coprésidentes d’honneur, Myriam Parent et Claudine Harnois, accompagnées par Gilles Pitre, directeur général du Centre culturel de Joliette, ont remis la 3e grande bourse de 750 $.



Pour connaître tous les boursiers et voir les photos des auditions et du gala, veuillez visiter les pages Facebook et Flickr du Festival et Concours (liens sur le site Internet : www.festivalconcours.com).



Nous saluons la contribution des bénévoles, commanditaires et donateurs, qui encouragent et motivent les jeunes musiciens lanaudois, et contribuent à perpétuer l’œuvre et l’inspiration du Père Fernand Lindsay.



Sur la photo:

Myriam Parent, coprésidente d’honneur, Gilles Pitre, directeur général du Centre culturel de Joliette, Béatrice Dénommée, 3e grande bourse, Claudine Harnois, coprésidente d’honneur, Juliette Leclerc, 1re grande bourse, Samuel Battisti, président des Entreprises Battisti et présentateur du Festival et Concours 2017, France Lacroix, conseillère en relations publiques à la Caisse Desjardins de Joliette, et Guillaume Pinard, 2e grande bourse.