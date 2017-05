6 à 8 avec Donna Hébert et Max Cohen au CRAPO

Le vendredi 26 mai, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Donna Hébert et Max Cohen, un duo du Massachusetts. Le violon déchaîné de la violoneuse Donna Hébert et la « swing » impeccable du guitariste Max Cohen s’amalgament pour créer un son orchestral et envoûtant. Ils présentent un répertoire de musique traditionnelle québécoise, franco-américaine, celtique ainsi que leurs propres compositions. Depuis 12 ans, ils roulent leur bosse à travers les États-Unis et le Canada et ont participé à plusieurs festivals trad d’importance dont le Festival Mémoire et racines.

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.