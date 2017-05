Concert spécial pour célébrer le 30e anniversaire de la chorale Les Voix de l’Achigan

Les choristes des Voix de l’Achigan travaillent présentement avec « chœur » à préparer leur concert à venir; un concert spécial pour célébrer le 30e anniversaire de la chorale, sous le thème « 30 ans de POP », où vous en aurez plein la vue et les oreilles!

Vous êtes donc invités à venir célébrer cet anniversaire lors de la seule représentation qui aura lieu aux date et lieu suivants :

Samedi 10 juin 2017 à 20 heures;

À la Salle Julie-Pothier (Pavillon de la Culture), Collège Esther-Blondin, 101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques;

Vous pourrez profiter pleinement de cette soirée de gala dans cette récente et confortable salle climatisée, et vous laisser charmer par l’excellent répertoire de chants, porté par quarante voix et cinq musiciens.

Prenez note de ce rendez-vous à votre agenda! Vous pouvez déjà vous procurer des billets d’admission générale au coût de 25 $ par adulte et 15 $ pour les 15 ans et moins auprès de tous les choristes, pour qui ce sera un plaisir de vous y rencontrer et d’échanger avec vous à l’occasion d’un léger goûter qui suivra ce concert.

Pour informations et achat de billets :

Luc Locat : 450 588-5978

Céline St-André : 450 588-6180

Richard Vézina : 450 588-5405

Francine Lesage : 450 588-2922