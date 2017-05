Des airs de blues au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies avec la comédie musicale National slide

Le Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies prendra des airs de blues, le vendredi 2 juin à 19 h 30, avec la présentation de la comédie musicale National slide. Ce spectacle propose un retour aux sources du Mississippi et de la grande histoire du blues, par le biais d'une quinzaine de chansons qui adopteront les différents styles de ce genre musical. La présentation en primeur de cette première version du spectacle viendra conclure la semaine de résidence accordée à l’équipe de création.

De Chicago jusqu’en Louisiane

National Slide est un conte musical sur fond de guitares, de meurtre et de vaudou. Signé Stéphane Brulotte, ce suspense théâtral met en scène le National slide band composé de Normand d’Amours, Pascale Montreuil, Charles Imbeau, Ludovic Bonnier, Mark Busic et André Barnard. Laissez-vous porter par la quête d’un homme et découvrez toute la profondeur de la musique blues américaine.

Un Québécois part à la recherche de son père aux États-Unis. Son périple le mènera de Chicago jusqu'en Louisiane où il fera la rencontre de son destin. Qui était le père de Stevie Burnett ? Quel crime a-t-il commis pour que le FBI le recherche ? Pourquoi sa mère l’a-t-elle quitté alors qu’elle était enceinte ?

À propos de Stéphane Brulotte

Stéphane Brulotte est auteur et comédien. Depuis qu’il a gradué comme comédien de l’École Nationale de Théâtre en 1994, Stéphane a foulé la plupart des scènes montréalaises en plus de participer à plusieurs tournées à travers le Québec. En 2008, Dominic Champagne a produit son premier texte, Le fou de Dieu. Deux de ses autres pièces, Une partie avec l’Empereur et Dans l’ombre d’Hemingway ont été créées à la Compagnie Jean Duceppe. En avril 2014, le Théâtre de Quat’sous a monté sa plus récente pièce Besbouss, autopsie d’un révolté.

La musique en sol prairiquois

La musique occupe une place importante en sol prairiquois et pour les membres du conseil municipal il est primordial de contribuer à son développement. Par la présentation de spectacles aux styles de musiques variés, le Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies devient un lieu de découverte et d’appréciation des arts sous toutes ses formes.

Le spectacle National slide est présenté gratuitement sur contribution volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.notredamedesprairies.com, suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies ou téléchargez notre application mobile.