Spectacle du Duo Lépine et Branchaud à la salle Calimarose du Cégep de Joliette

Le samedi 20 mai 2017 à 20h00 à la salle Calimarose du Cégep de Joliette aura lieu un spectacle de musique folklorique du Duo Lépine et Branchaud suivi d’une soirée de danse folklorique avec le câlleur bien connu Jean-François Berthiaume.

Ce spectacle se veut une soirée bénéfice pour amasser des fonds pour le jeune violoniste Rémi Pagé qui a récemment été admis à la prestigieuse université de musique Berklee College of Music de Boston dans le programme de musique folklorique.

Les billets seront en vente au Crapo à Saint-Jean-de-Matha, à l'association étudiante du Cégep de Joliette ou par téléphone au (819) 921-3978 au coût de 35$.

Pour toutes autres informations, vous pouvez nous joindre au (819) 921-3978, au (450) 365-3733 ou par courriel à remipage@outlook.com

Jean-François Branchaud et Stéphanie Lépine sont deux musiciens lanaudois avides de créativité entre lesquels il s’est forgé une grande amitié liée par le répertoire instrumental québécois. Ils présentent leur nouvel album Habillés en propre dans lequel nous retrouvons deux voix en harmonie qui explorent les chansons traditionnelles québécoises et certaines, empruntées. Ce disque marie la guitare, la guitare ténor, le violon et les pieds de Jean-François Branchaud au violon et l’alto de Stéphanie Lépine. L’authenticité de leur album se remarque dans la complicité de leurs voix et la sensibilité de leurs arrangements. Ils sauront vous charmer par leurs ambiances éloquentes et intrépides, parfois séductrices, rêveuses et soucieuses.

La cause

Rémi Pagé est un jeune violoniste de 20 ans originaire de l’Outaouais, établi depuis 3 ans à Joliette pour poursuivre ses études en musique traditionnelle.

Encouragé par ses professeurs, Rémi Pagé a récemment été admis au programme de musique traditionnelle de l’université la plus reconnu en musique au monde : Berklee College of Music, à Boston. En évoluant dans cette établissement, il deviendra un ambassadeur du Québec puisqu’il contribuera à faire évoluer la musique traditionnelle québécoise et à augmenter son rayonnement à l’échelle internationale.