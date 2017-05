Oaks Above remporte la finale nationale du concours Emergenza

Le groupe lanaudois Oaks Above a remporté la finale nationale du concours Emergenza tenue le 13 mai au Métropolis, à Montréal.

Le quintette, dont trois sont originaires de la région de Lanaudière, a carrément séduit les juges lors de la finale nationale du plus grand concours de musique émergeante du monde tenue au mythique Métropolis de Montréal. Devant une salle comble, Oaks Above a ravi le cœur du public qui lui a réservé une ovation monstre à la suite de sa performance parfaite. « Parfaite » est notamment le terme employé par les juges présents, notamment le producteur Albert Chambers (Simple Plan, Corey Hart, Dream Theatre). Ce dernier, une fois le grand gagnant annoncé, a même déclaré qu’il souhaitait produire éventuellement un album pour le quatuor. Oaks Above a été formé en octobre 2016 et fait de plus en plus sa marque au sein de la musique émergeante, notamment avec des titres comme Human, Wooden Cage, et une reprise magistrale de Hold the line, du groupe Toto.

Fort de sa victoire au niveau national, Oaks Above prendra part à la grande finale Mondiale en Europe au Taubertal Open air Festival, en Allemagne, qui aura lieu en août prochain. Les gagnants du festival se mériteront une production professionnelle en studio, une distribution internationale, une campagne promotionnelle dans 12 pays ainsi qu’une tournée Européenne totalement commanditée par Emergenza.

N’hésitez pas à suivre les prochains développements de Oaks Above via leur page Facebook et leur chaîne Youtube, notamment pour des extraits musicaux inédits.