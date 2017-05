Spectacle de fin d'année de l'école de danse Danielle et Josée

L'école de danse Danielle et Josée nous présente son spectacle de fin d'année, les 20 et 21 mai prochains à la Salle Rolland-Brunelle de Joliette. L'école offre depuis maintenant 37 ans la possibilité aux jeunes et moins jeunes de la région de s'épanouir à travers le merveilleux loisir qu'est la danse.

Pour encourager les élèves à poursuivre leur passion et à se dépasser, venez les applaudir lors de l'une de leurs 4 représentations de leur spectacle, les samedi et dimanche 20 et 21 mai prochains à 14h00 et 19h30.

Pour vous procurer des billets ou pour toute autre information, veuillez appeler au 450-889-4588 ou au 450-889-4540.