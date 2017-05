6 à 8 avec Sara Latendresse et Paul Audy au CRAPO

Le vendredi 19 mai, le CRAPO présente un 6 à 8 tout en jazz avec la chanteuse Sara Latendresse et le guitariste Paul Audy. Depuis plus de dix ans, le duo développe une complicité musicale au travers leur amour commun du jazz. Ayant étudié tous les deux une solide formation, ils font carrière dans plusieurs formations et dans différents styles. Le 19 mai prochain, ils vous proposent une formule en duo plutôt jazzée avec quelques accents R&B. Ne manquez pas ce rendez-vous chaleureux et intime.

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.