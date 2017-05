Une première édition pour le Festival Karaoké Lanaudière

Enfin un festival qui plaira autant aux mélomanes qu’aux amateurs de karaoké! Les 9, 10 et 11 juin prochain dès 13 h se tiendra le premier Festival Karaoké Lanaudière à la cabane à sucre Constantin Grégoire au 184 Rang des Continuations à St-Esprit.

Pour la première édition, l’initiateur du projet Patrice Pilon (DJ, musicien, animateur et promoteur) et son accolyte co-organisateur Daniel Rochon (DJ, animateur et chanteur) voient grand. En effet, c’est trois scènes qui seront à la disposition des chanteurs, pour le plus grand plaisir des spectateurs attendus en grand nombre. Ce n’est pas tout ! Des emplacements de camping (tentes ou roulottes) seront à la disposition des festivaliers afin qu’ils puissent profiter pleinement des activités sur place.

De plus, un espace familial comblera les désirs des touts-petits avec jeux gonflables et maquilleurs. Les plus grands profiteront pleinement des différents kiosques-boutiques, du bar et des « foodtrucks » sur place et d’une compétition amicale « Coup de cœur » organisée parmi les karaokistes.

Soulignons aussi la participation spéciale de Pastel Soucy-Gagné, de l’émission La Voix. Une émission spéciale en directe sera enregistrée grâce à la participation de DJ Mike Charlebois sur les ondes de Mike FM 105,1 Montréal.

Notons qu’une partie des profits sera remis à l’organisme S.O.S. Itinérance. Un centre de cueillettes de vêtements et denrées non-périssable sera aménagée afin d’amasser les dons du public.

Tout ça et plus encore pour aussi peu que 25 $ pour tout le week-end ou 10 $ par journée unique. Les billets seront en vente sur place et à l’avance en communiquant avec Patrice Pilon au 514 862-5948 ou Daniel Rochon au 450 271-2707. Un événement à ne pas manquer. Tous les détails au www.festivalkaraokelanaudiere.com Et sur la page facebook de l’événement au www.facebook.com/festivalkaraoke