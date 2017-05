Les inscriptions au 10e Camp Violon Trad Québec se terminent le 1er juin !

Les musiciens et fondateurs Éric Beaudry, Stéphanie Lépine et André Brunet sont heureux d’annoncer que plus de 105 musiciens en provenance de Lanaudière, du Canada, des États-Unis, de la France, de l’Allemagne et du Japon se sont joints à la 10e édition du Camp Violon Trad Québec qui aura lieu à Plein Air Lanaudia à Saint-Côme du 23 au 28 juillet. Les inscriptions se terminent le 1er juin, saisissez la chance de vivre une immersion musicale unique en pleine nature!

Ce camp propose des vacances musicales d’une durée de 5 jours consacrées à l’apprentissage du répertoire du style québécois au violon ainsi qu’à l’accompagnement à la guitare et au piano. Des artistes de haut calibre se joindront aux musiciens fondateurs cette année, entre autres, David Simard, David Boulanger ainsi qu’Olivier Demers, Réjean Brunet, Simon Beaudry et Nicolas Boulerice de Le Vent Du Nord et plusieurs autres qui souffleront les 10 bougies du camp dans une ambiance des plus festives.

​Nicolas Boulerice animera la classe de maître qui portera sur la turlute et la mystérieuse Vielle à roue. « La 10e édition du camp c’est aussi une conférence d’un porteur de tradition, un concert des professeurs, un fête-bal costumé, des sessions de « jam », un souper chantant, des spectacles d’enfants, un cabaret « Au vieux bogué », une veillée de danse enlevante, des surprises et invités spéciaux et un concert grand public des 100 musiciens du camp présentant le fruit de leur semaine d’immersion au concert d’ouverture du Festival Mémoire et Racines! Une semaine des plus enrichissantes ou le plaisir et la passion pour la musique sont à l’honneur! » affirme André Brunet.

L’évènement, qui cumule les succès à chaque édition depuis 2008 a déjà accueilli près de 1200 musiciens. En exclusivité pour la 10e édition, en ajout à la bourse VTQ, un violon d’une valeur de plus de 3500$ sera offert par tirage parmi les musiciens de la jeune relève de 18 ans et moins inscrits au camp. Pour les détails et s’inscrire en ligne: www.ViolonTradQuebec.com. Vous pouvez communiquer avec nous à : camp@violontradquebec.com.