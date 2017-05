Les ensembles musicaux du CEB remportent les honneurs lors du Atlantic Festivals of Music d’Halifax

Du 26 au 28 avril dernier, 26 élèves de 2e cycle en option musique au Collège Esther-Blondin ont participé au Atlantic Festivals of Music d’Halifax.



Monsieur François-Olivier Fortin, enseignant de musique au CEB a eu la chance d’accompagner et de diriger les élèves lors de leurs prestations. Durant cet événement, Le Jazz Band 1 et l’harmonie Sforzando ont raflé les honneurs en obtenant une mention OR. De plus, Xin Yi Du, saxophoniste dans l’harmonie Sforzando et Thomas Saint-Pierre, trompettiste dans le Jazz Band 1, ont remporté chacun le prix Outstanding Soloist Award!

« C'est la qualité du jeu d'ensemble qui est à la source des succès de nos formations musicales à Halifax. Les musiciens ont fait preuve d'une grande sensibilité musicale et d'un excellent synchronisme. » d’expliquer M. François-Olivier Fortin, enseignant et coordonnateur du département de musique.

« Les prestations de nos élèves étaient dignes des harmonies professionnelles. Nos musiciens et M. Fortin ne peuvent qu’être fiers de leurs performances. Les maintes heures de répétition ont porté fruit! » relate Nathalie Nobert, directrice des services éducatifs.



Félicitations aux musiciens des ensembles musicaux du Collège Esther-Blondin qui ont représenté fièrement le CEB lors de ce festival!