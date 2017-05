Vox Luminosa termine sa saison 10e anniversaire à l’abbaye !

L’Ensemble vocal et instrumental professionnel repentignois Vox Luminosa a terminé sa saison 10e anniversaire de la Série Vox Luminosa avec un concert à guichet fermé ce dimanche 30 avril à l’abbaye Val Notre-Dame de Saint-Jean-de-Matha. À cette occasion, les mélodies de Bach, Bruckner, Duruflé, Jenkins, Rachmaninov et Rutter étaient notamment au programme.



Vox Luminosa a aussi interprété des extraits de la Messe du pardon de son directeur Claudel Callender ainsi que l’Ave Maria et le Kyrie de la soprano Valérie Walker, membre de la chorale.



Il s’agissait la deuxième visite en cinq ans de Vox Luminosa au monastère cistercien lanaudois. La chorale y avait donné un concert en juillet 2012.



«Les moines de Saint-Jean-de-Matha avaient beaucoup apprécié notre concert de 2012. C’est ce qui les a incités à nous inviter une nouvelle fois. Et puis, pour nous, quelle belle façon de conclure notre saison 2016-2017 et ce, dans un décor et un environnement tout à fait propices et naturels pour notre musique» de déclarer le directeur artistique de Vox Luminosa, Claudel Callender.



M. Callender se dit par ailleurs extrêmement emballé par la saison qui s’achève, une saison qui servira de tremplin pour les projets de la chorale pour la saison 2017-2018 : «Tous les billets pour nos trois concerts ont été vendus cette saison. C’est la première fois en dix ans que nous devons refuser des demandes. C’est signe que les gens apprécient notre musique et que la réputation de Vox Luminosa est maintenant solidement établie. Les gens qui assistent à nos spectacles une première fois reviennent. Ça me permet de voir l’avenir rapproché avec énormément d’optimisme et d’enthousiasme.»



Le prochain événement auquel participera Vox Luminosa aura lieu le 23 juillet à la cathédrale de Joliette dans le cadre du Festival de Lanaudière alors que l’ensemble interprétera la Messe de Saint-Charles-Borromée de son organiste Jacques Giroux.



Par ailleurs, Vox Luminosa est déjà en pleine préparation de sa prochaine saison. L’un des faits saillants de cette saison sera la chorale pour enfants que Vox met sur pied. «Nous avons déjà tenu des auditions pour cette chorale en mars et nous aurons une journée d’intégration en juin prochain. Il y a énormément de jeune talent dans la région et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous montons ce projet» explique Claudel Callender.



L’Ensemble est aussi en pourparlers avec différentes personnes pour des projets aussi variés que passionnants pour l’automne et l’hiver prochain. Les détails de ces projets seront dévoilés sous peu. Entre-temps, le public peut consulter le site web de la chorale au www.serievoxluminosa.com.