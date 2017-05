Les 20 ans du Studio du Chemin 4 célébrés de façon exceptionnelle!

L’ambiance était à la fête au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies le 29 avril dernier alors que plus de 450 personnes se sont rassemblées pour l’événement Un p’tit vin autour du vingt. Ce spectacle musical qui célébrait les 20 ans du Studio du Chemin 4 se voulait également un hommage au regretté Denis Fréchette, musicien prairiquois et fondateur du studio d’enregistrement.

20 ans de musique à Notre-Dame-des-Prairies

Cette soirée a permis de redécouvrir les chansons les plus marquantes qui ont été enregistrées à Notre-Dame-des-Prairies grâce aux prestations de nombreux artistes dont Les Charbonniers de l’enfer, Galant tu perds ton temps, Hommage aux aînés et Yves Lambert accompagnés des musiciens de l’Orchestre du chemin 4 et de Marie-Joanne Boucher à l’animation. Au fil des chansons, plusieurs souvenirs et anecdotes ont été partagés par les artistes avec le public. C’est donc tout en musique et en émotion que 20 ans de musique en sol prairiquois ont été fêtés de manière exceptionnelle avec Un p’tit vin autour du vingt.

Un événement essentiel

Il apparaissait essentiel pour les membres du conseil municipal de commémorer cet anniversaire ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré au développement et à la réputation du lieu puisque leurs réalisations participent activement au rayonnement culturel de notre ville. Cet événement était également tout à propos pour souligner l’apport important de ce lieu pour la musique en sol prairiquois et pour faire passer à l’histoire le Studio du Chemin 4 dans notre mémoire collective. « Une des missions que nous avons à Notre-Dame-des-Prairies avec le développement culturel est d’apporter un soutien à la création, à la production et à la diffusion des œuvres. Par la tenue d’activités au Carrefour culturel telle que celle du Studio du Chemin 4, nous avons l’opportunité et la chance de mettre en valeur tout le savoir-faire et le talent des artistes de Notre-Dame-des-Prairies », mentionne le maire, monsieur Alain Larue. Ce projet a bénéficié du soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel de la Ville avec le ministère de la Culture et des Communications.

