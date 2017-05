Pierre Peyskens présente À chacun sa perle

L'artiste graphiste-plasticien Pierre Peyskens, présentera sa toute dernière exposition À chacun sa perle dans la salle d'exposition du magasin de l'Abbaye de Val Notre-Dame, jusqu'au 15 mai.

Attiré dès son plus jeune âge par le monde des arts, l'artiste originaire de Belgique, propose une démarche artistique représentative de son univers intérieur qu'il décrit comme étant sans contrainte, et libre de toute limite. «Je peins ce que je ressens et non ce que je vois». À travers ses oeuvres, Pierre Peyskens illustre les libertés qui l'habitent; des libertés plus vraies que celles du monde extérieur.

À travers le thème Matière et Vie, l'artiste retrouve cette liberté d'être et de communiquer tout en étant persuadé que toute démarche se matérialise au moment où la Vie retourne à la Matière.

L'exposition À chacun sa perle de Pierre Peyskens se tiendra jusqu'au 15 mai dans la salle d'exposition du magasin de l'Abbaye de Val Notre-Dame, situé au 220 chemin de la Montagne Coupée à St-Jean-de-Matha.

Pour plus de détails visitez le site:pierrepeyskens.wixsite.com/pp-art