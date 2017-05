Partition blanche, une résidence de création où la danse entre en scène

Le jeudi 11 mai à 19 h 30, la danse entre en scène au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies avec le projet Partition blanche. Cette création de la compagnie Le fils d’Adrien danse propose une manière différente de plonger au cœur de la matrice de création et permet de démystifier la danse contemporaine.

Cette représentation met en scène le travail du chorégraphe Harold Rhéaume avec six danseuses et danseurs professionnels. Force vive du milieu artistique au Québec depuis 1989, Harold Rhéaume propose une danse concrète, expressive et d’une grande sensibilité. Avec Partition blanche, la source d’inspiration du créateur emprunte au principe du texte blanc souvent employé au théâtre. Le texte blanc est un texte neutre qui peut être collé à toutes les situations et qui n’est pas attribué à un comédien en particulier. Il y a donc le comédien A et le comédien B. Dans le cas de cette création en danse, le « texte blanc » sera appelé « partition blanche », un dialogue entre deux corps. Il y aura donc la partition A et la partition B.

En résidence du 9 au 12 mai

Du 9 au 12 mai au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies, les gens sont également invités à assister aux répétitions publiques du projet pendant la résidence de création le mardi et le vendredi de 14 h à 15 h 30, ainsi que le mercredi de 19 h à 20 h 30.

À propos de l’organisme Le fils d’Adrien danse

Depuis sa fondation en 1999, Le fils d’Adrien danse a produit de nombreux spectacles dans trois créneaux distincts, mais hybrides : grand public, jeunesse et in situ. Devenus emblématiques du développement de la compagnie, ces trois créneaux contribuent à faire rayonner la danse contemporaine dans les milieux les plus divers. Le directeur artistique et chorégraphe Harold Rhéaume est réceptif à la parole des artistes, des critiques et du public, considérant qu’ils sont des moteurs essentiels pour l’évolution de sa démarche.

Découvrir la création artistique

Présenter des activités dans différentes disciplines artistiques permet d’animer le Carrefour culturel et d’en faire un lieu de rencontre pour la population. Que ce soit en danse, en théâtre, en musique ou en littérature, les événements de la programmation permettent de découvrir le processus créatif et la démarche des artistes. « C’est avec le désir de faire découvrir toute la beauté et la richesse de la danse contemporaine au Québec que nous présentons régulièrement des activités dans cette discipline. Le projet Partition blanche est une occasion unique de découvrir tout le travail derrière la création d’une œuvre et d’en connaitre toutes les subtilités. », mentionne le maire, monsieur Alain Larue.

Le spectacle de danse Partition blanche est présenté gratuitement sur contribution volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.notredamedesprairies.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.