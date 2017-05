Journée des musées à la Maison Louis-Cyr : Une programmation originale, familiale et gratuite!

La Maison Louis-Cyr vous propose de venir vous divertir au musée le 28 mai 2017 de 12 h 30 à 16 h pour sa 3e participation à la Journée des musées. Lors de cet événement ayant pour thématique les multiples intelligences de Louis Cyr, les familles auront l’occasion de visiter gratuitement le musée et de profiter d’une programmation originale.



Cette journée sera aussi marquée par la présence de Rose-Maïté Erkoreka, interprète de la femme de Louis Cyr dans le long métrage Louis Cyr : l’homme le plus fort du monde! et par le dévoilement du tout nouveau kiosque de festival de la Maison Louis-Cyr.



L’événement sera amorcé par une allocution de notre maître de cérémonie, Madame Erkoreka, qui donnera le ton à cet après-midi ludique. En grande primeur, soyez également les premiers à découvrir le nouveau kiosque à l’effigie du musée par son allure de cirque flamboyant et coloré.



De plus, les visiteurs, petits et grands, pourront prendre part au jeu interactif la « chasse-aux-intelligences », un circuit animé à travers la Maison les menant à la rencontre de 5 personnages incarnant divers talents autrefois possédés par le Samson canadien. Participez en grand nombre pour être éligible au tirage de prix de participation.



Finalement, vous aurez la chance de discuter personnellement avec Rose-Maïté Erkoreka lors d’une séance d’autographes. Un « photobooth » d’époque sera aussi mis à la disposition des familles leur permettant de s’amuser et de créer des clichés en souvenir de cet événement.

La Journée des musées à la Maison Louis-Cyr se tiendra dimanche le 28 mai 2017 au musée même situé au 215, rue Sainte-Louise à Saint-Jean-de-Matha. Soyez des nôtres lors de cet événement à la programmation originale, familiale et gratuite qui plaira à toute la famille!



Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec la Maison Louis-Cyr au 450 886-1666 ou par courriel à info@maisonlouiscyr.com. Il est également possible d’obtenir plus de détails au sujet de la Maison Louis-Cyr et de ses activités en visitant le www.maisonlouiscyr.com.