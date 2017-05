Le Cégep à Joliette remporte le premier prix de la Finale nationale de Cégeps en spectacle

C’est avec une immense fierté que le Cégep à Joliette annonce que La Meunière écarlate, un groupe musical formé de six de ses étudiants, a remporté le premier prix de la 38e édition de la Finale nationale de Cégeps en spectacle, qui a eu lieu le samedi 29 avril dernier au Cégep de Saint-Laurent.

Les membres du groupe ont présenté un numéro dans la catégorie Musique et chant – création. Leur aisance sur scène, leur énergie et la qualité d’interprétation tant musicale que vocale ont vraiment impressionné les juges et leur a permis de remporter une bourse Desjardins de 3 000 $.

Depuis le lancement de ce concours annuel en 1979, le Cégep à Joliette a remporté trois fois le premier prix, soit en 1982, en 2000 et, cette année, en 2017. Rappelons qu’au cours d’une année, plus de 400 numéros sont présentés par plus de 1 000 étudiants. Remporter Cégeps en spectacle est un accomplissement exceptionnel qui se doit d’être souligné!

Une émission spéciale de la Finale nationale sera diffusée sur les ondes de Canal Savoir dès juin 2017. Il est aussi possible de visionner le spectacle complet de la Finale nationale sur la page Facebook de Cégeps en spectacle.

Toutes nos félicitations à Amylie Poirier, Jérémy Hoste, Éric Clermont, Gabrielle Payette, Audrey-Anne Toupin et Rosélaine Messier-Jean!