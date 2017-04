Le département de musique du Cégep à Joliette est heureux d’inviter les médias et le grand public à assister à la 10e édition du spectacle de fin d’année de ses étudiants, Hommage aux Grands Spectacles. Cet événement musical unique aura lieu le mercredi 3 mai, à 20 h, à la salle Rolland-Brunelle.



Sept grandes œuvres seront interprétées par plus de 50 étudiants et des invités spéciaux, sous forme de medley : Tommy – Hair, Ziggy Stardust, Grease - Saturday Night Fever, Moulin Rouge, Rent, Pink Floyd The Wall et Starmania.



De plus, s’ajoutera au spectacle un numéro présenté par neuf danseuses, sous la direction de Shany Hervieux Lavoie.



Plusieurs enseignants du département de musique, dont ceux faisant partie du comité organisateur formé par Caroline Nadeau, Yves Bouchard et Denis Labrosse, travaillent depuis septembre dernier à la conception, la réalisation et à la planification technique de ce spectacle.



C’est une soirée effervescente qui vous attend!



Intéressés à y assister?

Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 15 $ chacun. Pour vous en procurer et obtenir tous les détails, nous vous invitons à consulter la page Facebook du programme ou à communiquer avec le département de musique par téléphone au 450 759-1661, poste 1144.