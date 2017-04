Le Party du jour de l’An de la Ville de Saint-Gabriel : mise en vente maintenant!

La Ville de Saint-Gabriel est heureuse d’annoncer la mise en vente dès maintenant des billets pour le Party du jour de l’An qui se déroulera dimanche le 31 décembre prochain à 20 h dans le cabaret de la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.

Pour cette première édition, les formations trad Les Campagnards et La Cantinière se partageront la scène pour une soirée qui promet d’être hautes en couleurs et qui sera agrémentée d’un buffet de fin de soirée (inclus dans le prix du billet).

Dynamique et entraînante, la formation La Cantinière offre un party assuré. Ce quatuor énergique est composé de Frédéric Bourgeois (voix, accordéon, harmonica et podorythmie), Frédéric Beauséjour (voix et contrebasse) et Mathieu Lacas (voix et violon) trois membres de La Volée d’Castors. S’ajoute à ce trio Joémi Verdon (voix et guitare), multi-instrumentiste au sein de l’équipe de Martin Deschamps.

De leur côté, Les Campagnards sèment du plaisir, cultivent des chansons et récoltent des sourires! Pas de temps morts avec Les Campagnards.

Les billets, au coût de 40 $, sont en vente dès maintenant à la billetterie du Centre culturel de Joliette, à la billetterie des Galeries Joliette, par téléphone au 450.759.6202, en ligne au www.spectaclestgabriel.com ou encore à la porte le soir du spectacle, s’il reste des billets.

Fait à noter, il est désormais possible de réserver ses places dans le cadre des spectacles présentés par la Ville de Saint-Gabriel. Tous les détails sans la section Billetterie du www.spectaclestgabriel.com.