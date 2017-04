Le rock’n’roll débarque au CCJ avec David Thibault !

Le dimanche 30 avril prochain, à 19h30, David Thibault sera de passage à la Salle Rolland-Brunelle. Le chanteur, natif de Saint-Raymond-dePortneuf, vous fera vivre une soirée remplie de nostalgie grâce à ses interprétations des plus grands succès des années 50 à 70 !



Finaliste de l’émission The Voice (2015) en France, David Thibault décide de se lancer sur la scène musicale avec le but précis de transmettre sa passion pour le rock’n’roll aux jeunes. Son dynamisme et sa joie se font ressentir lorsqu’il interprète les légendes musicales des années 50 à 70, et ce, dès la première chanson !



David Thibault s’est fait connaître par les réseaux sociaux en décembre 2013 grâce à une saisissante reprise de Blue Christmas popularisé par Elvis Presley. Le jeune chanteur est passionné par la musique de BB, d’Elvis Presley, de Jerry Lee Lewis, de Fats Domino et de Chuck Berry. À l’été 2014, David lance son premier spectacle qui a été acclamé par la critique. Sa carrière prend une direction exceptionnelle lorsque la populaire émission The Voice en France l’invite à participer aux auditions à l’aveugle. David devient alors le protégé du chanteur Mika et il épate les téléspectateurs français, en plus de faire la fierté du Québec en devenant un finaliste! Après cette belle aventure, il se voit offrir un contrat de disque avec nul autre que Mercury Music Group chez Universal Music France.



Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.