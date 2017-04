Undercover et Third Place viennent rocker Saint-Gabriel!

En collaboration avec la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel et Manon Rainville Design, la Ville de Saint-Gabriel présente le spectacle des formations Undercover et Third Place, vendredi le 28 avril prochain à compter de 20 h dans la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.

Undercover, c’est l'ultime revue musicale rock avec des succès de Journey, Foreigner, Scorpions, Styx, Bon Jovi, AC/DC, Van Halen, Guns n’ Roses, etc.

De son côté, formé de jeunes musiciens de Lanaudière, le groupe pop-rock québécois Third Place est reconnu pour sa musique originale, son attitude de bon vivant et pour ses prestations énergiques et dynamiques. La formation a par le passé partagé la scène avec Shinedown, Pennywise, Puddle of Mudd, Marie-Mai, Les Porn Flakes, L’Assemblée, Martin Deschamps, Kamakazi, Sans Pression, Manu Militari, Dj Shortcut, Jean-Marie Corbeil, Michel Mpambara.

Les billets, au coût de 25 $, sont présentement en vente à la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, à la billetterie du Centre culturel de Joliette, à la billetterie des Galeries Joliette, par téléphone au 450.759.6202 ou encore en ligne au www.spectaclestgabriel.com.

Pour connaître tous les détails de la programmation de spectacles en salle de la Ville de Saint-Gabriel, visitez le www.spectaclestgabriel.com