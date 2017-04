6 à 8 avec Rivière Rouge au CRAPO

Le vendredi 28 avril, le CRAPO présente un 6 à 8 avec le trio Rivière Rouge. Musique métissée, violon des plaines, chansons françaises d’Amérique du Nord aux récits engagés, voilà ce qui forge l’identité du trio Rivière Rouge, composé de Justin Bell (voix, accordéon et podorythmie), Isaac Beaudet (violon) et le Lanaudois Jean Desrochers (guitare et voix).

Chansons de rébellions et airs ‘guérisseurs’ des violoneux métis s’allient au répertoire québécois et aux compositions, créant un mélange unique entre ces deux traditions musicales cousines. Nouveau groupe prometteur de la scène traditionnelle, un son à découvrir! L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.