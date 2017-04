Francine Ruel est l’invitée du prochain Déjeuner littéraire

C’est en compagnie de Francine Ruel que se déroulera le dernier rendez-vous des Déjeuners littéraires avant l’été au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies le samedi 6 mai à 9 h 30. Découvrez le parcours de cette femme aux multiples talents ainsi que son tout dernier roman : Petite mort à Venise.

À propos de Francine Ruel

Francine Ruel partage son temps entre le jeu, l’écriture et l’enseignement. Cette diplômée du Conservatoire d’Art dramatique de Québec et récipiendaire du prix Jean Valcourt a participé à plusieurs émissions jeunesse en tant que comédienne et auteure, a écrit des dramatiques pour Radio-Canada et est également l’auteure de scénarios de film. Elle est l’auteure de deux romans jeunesse ainsi que de quatre romans et offre des ateliers d’écriture à l’université Bishop et à la Grande Bibliothèque de Montréal.

Trois femmes se trouvent à un tournant de leur vie : Mathilde, qui fait face à un grand vide depuis la mort de sa mère, Poppy, une jeune vieille dame époustouflante de vitalité, avec encore tant à offrir, et Anne, se relevant difficilement d'un cancer du sein.

Ensemble, elles s'échappent vers la Sérénissime. Cette ville flottante, mystérieuse et fragile qui se désagrège petit à petit, mais qui, malgré son âge, conserve toute sa splendeur. Elles se perdront dans ses petites rues pour mieux se retrouver.

Un roman drôle et émouvant, qui met en lumière l'importance de réaliser ses rêves… avant qu'il soit trop tard.

De nouveaux rendez-vous à ne pas manquer

Les Déjeuners littéraires feront relâche pour la période estivale et reprendront du service à l’automne. Surveillez la programmation qui sera disponible en septembre pour connaître les prochains rendez-vous qui, comme toujours, ne manqueront pas de vous faire découvrir la littérature autrement.

Les membres du conseil municipal sont heureux du succès remporté par ces rencontres littéraires et voient en cette réponse un écho positif de différentes initiatives culturelles de la Ville des dernières années. Offrir des activités variées qui ciblent plusieurs intérêts et publics dynamise le territoire et permet à toute la communauté de s’enrichir grâce aux arts et à la culture.

Offerts à la population depuis 2013, les Déjeuners littéraires ne cessent de croitre en popularité. Près d’un millier de personnes assistent chaque année aux 7 rendez-vous annuels proposés par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, en collaboration avec la bibliothèque municipale et la marraine de l’événement, l’écrivaine prairiquoise Sylvie-Catherine De Vailly.

L’activité est gratuite avec contribution volontaire et débute au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies à 9 h 30 pour le petit-déjeuner composé de fruits frais, viennoiseries, jus et café. Commence ensuite à 10 h la lecture d’un extrait du livre par la comédienne prairiquoise Marie-Joanne Boucher, suivie d’une discussion et d’une séance de signature.

Si possible, réservez votre place auprès du personnel de la bibliothèque au 450 758-3670 ou en ligne avant le mercredi précédant la rencontre. Pour plus d’information sur les Déjeuners littéraires, suivez la page Facebook de la Ville ou visitez le www.notredamedesprairies.com